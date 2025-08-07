Iğdır Havalimanı Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açıldı
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 08:57, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 08:58
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmiştir. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Alınan karara göre, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı artık Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak hizmet verecektir.