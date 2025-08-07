Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.

Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.

Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.