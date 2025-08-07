Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 09:23, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 09:24
Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.

Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.

Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.

