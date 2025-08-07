İstanbul'da 150 yeni taksi plakası ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'daki taksi sayısını artırmak amacıyla 150 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkı için ihale düzenleyeceğini duyurdu. Her bir taksi plakasının, 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle gerçek kişilere işlettirilmesi planlanıyor.

İhale tarihi ve başvuru süreci

İhaleye başvurmak isteyenler için son teklif verme tarihi 1 Eylül 2025 saat 12:00 olarak açıklandı. İhale ise 2 Eylül 2025 saat 11:00'de, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin 135 bin 36 TL geçici teminat yatırmaları gerekiyor. İhalenin muhammen bedeli ise 4 milyon 501 bin 200 TL + KDV olarak belirlendi.

NTV'nin haberine göre; halihazırda galericiler aracılığıyla piyasada taksi plakaları yaklaşık 7,5 milyon TL seviyesinde işlem görüyor.

Sadece bir plaka alınabilecek

Her katılımcı yalnızca bir taksi plakası için teklif verebilecek. Ayrıca, plaka almak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor.

Katılım şartları neler?

Başvuracak kişilerin;

22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olması,

En az B sınıfı ehliyete sahip olması,

İstanbul'da ikamet ediyor olması,

Üzerine kayıtlı başka bir toplu ulaşım aracı (taksi, taksi dolmuş, minibüs, okul/personel servisi) plakası bulunmaması,

10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen koşulları taşıyor olması,

İlgili mevzuatı bildiğini ve Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı yapacağını beyan eden imzalı taahhütname sunması gerekiyor.

Ayrıca adayların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları şartı da aranıyor.

Gerekli tüm belgeler www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) üzerinden temin edilecek.

Önceki ihalede ilgi düşüktü

Daha önce 2500 plaka için açılan ihalede yalnızca 9 plaka satılmıştı. Bu nedenle, bu kez düzenlenecek ihaleye ilginin artıp artmayacağı merak konusu.



