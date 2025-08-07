Çankırı'da feci iş kazası! 35 yaşındaki işçi canından oldu

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ö, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan A.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korgun ilçesindeki bir döküm fabrikasında çalışan işçi A.Ö (35), elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

