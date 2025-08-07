Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Ana sayfaHaberler Eğitim

Uzman ve Başöğretmenlik Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik takviminin yayımlandığını X hesabından duyurdu.

07 Ağustos 2025
Uzman ve Başöğretmenlik Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Takvimi'nin yayımlandığını X hesabından duyurdu.

Resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler için Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik unvanlarına ilişkin süreç detayları açıklandı.

Tekin, Bu süreçte başvuru, eğitim, ek başvuru ve sertifika düzenleme tarihleri belirlendi. Öğretmenler için önemli olan bu takvim, kariyer gelişimlerinde yol gösterici olacak. Maarif ailesine hayırlı olması temennisiyle, tüm öğretmenlere başarılar diledi.

2025 Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Takvimi

  • Başvuru: 20 Ağustos - 5 Eylül 2025
  • Eğitim: 1 Eylül - 15 Aralık 2025
  • Ek Başvuru: 3 - 7 Kasım 2025
  • Sertifika Düzenleme: 1 Eylül 2025 - 30 Ocak 2026

Tekin'den Öğretmenlere Mesaj

"Öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı olsun." dedi.

Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerleme kapsamında, eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen ve uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eğitimlerini ÖBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacaklardır.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmen ve uzman öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikaları, tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenlenecektir.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabileceklerdir. Ayrıca, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecektir.

Kılavuza Erişim

"2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

