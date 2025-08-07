TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 10 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ankara yönünde trafiği bir süre durduran kazada 10 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında otoyolun Sapanca ilçesi geçişi Ankara yönünde meydana geldi.
Aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın Detayları
- Kazaya karışan araç sürücülerinden Cihan Metin, "Biz Ankara istikametine gidiyorduk. Kazanın olduğunu gördük, yavaşladık ve bize arkadan vurdular, yaralılar var. Can kaybı olmamasına sevindik, inşallah da olmaz." ifadelerini kullandı.
Ankara Yönünde Trafik Aksadı
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.