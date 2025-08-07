Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
AK Parti'li Büyükgümüş: Terörle Mücadelemiz Kararlılıkla Sürüyor

Ahmet Büyükgümüş, PKK'nın silah bırakma sürecinin istihbarat ve silahlı kuvvetler tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

AK Parti'li Büyükgümüş: Terörle Mücadelemiz Kararlılıkla Sürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Büyükgümüş, silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK'nın sözlerinin gereğini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ahmet Büyükgümüş, "İstihbaratımız, silahlı kuvvetlerimiz silah bırakma işini takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya geleceklerini ve terörsüz Türkiye'nin önemli başlıklardan biri olacağını vurguladı. Büyükgümüş, çalışmalarını anlatacaklarını ve bu süreçte demokratik denetimin de TBMM çatısı altında sürdürüldüğünü söyledi.

Parti olarak oy oranlarında bir düşüş olmadığını, aksine büyük kongreden bu yana ivmelenme yaşandığını belirtti. 14 Ağustos'ta partinin kuruluş yıldönümünde yeni katılımlarla buluşmalar düzenleneceğini ifade etti.

Ahmet Büyükgümüş'ün Açıklamalarından Öne Çıkanlar

  • İstihbaratımız ve silahlı kuvvetlerimiz silah bırakma sürecini yakından takip ediyor.
  • Örgütün silah bırakmasıyla ilgili TBMM çatısı altında demokratik denetim platformu oluşturuldu ve çalışmalarına başladı.
  • Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek; disiplinli ve aksaksız bir şekilde sürdürülecek.
  • Parti olarak oy oranında düşüş yaşanmadı, aksine ivmelenme gözlemleniyor.
  • 14 Ağustos'ta partinin kuruluş yıldönümü kutlanacak ve yeni katılımlarla buluşmalar gerçekleştirilecek.

