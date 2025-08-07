AK Parti'li Büyükgümüş: Terörle Mücadelemiz Kararlılıkla Sürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Büyükgümüş, silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK'nın sözlerinin gereğini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ahmet Büyükgümüş, "İstihbaratımız, silahlı kuvvetlerimiz silah bırakma işini takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya geleceklerini ve terörsüz Türkiye'nin önemli başlıklardan biri olacağını vurguladı. Büyükgümüş, çalışmalarını anlatacaklarını ve bu süreçte demokratik denetimin de TBMM çatısı altında sürdürüldüğünü söyledi.

Parti olarak oy oranlarında bir düşüş olmadığını, aksine büyük kongreden bu yana ivmelenme yaşandığını belirtti. 14 Ağustos'ta partinin kuruluş yıldönümünde yeni katılımlarla buluşmalar düzenleneceğini ifade etti.

Ahmet Büyükgümüş'ün Açıklamalarından Öne Çıkanlar