THY'den yedi ayda 51,2 milyon yolcu: Temmuz'da rekor artış

Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine ait operasyonel sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre şirket, bu dönemde taşıdığı toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 artırarak 51,2 milyon seviyesine yükseltti.

Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 10:47
THY'den yedi ayda 51,2 milyon yolcu: Temmuz'da rekor artış

THY, Ocak-Temmuz 2025 döneminde yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 4,7 artırarak 51,2 milyona ulaştırdı. Temmuz 2025'te 9 milyon yolcu taşıyan şirket, dıştan dışa transferde de yüzde 12,8'lik artış kaydetti.

Sadece temmuz ayında ise dikkat çekici bir artış yaşandı. THY, Temmuz 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4'lük artışla 9 milyon yolcu taşıdı.

Doluluk oranında da pozitif bir seyir izleyen şirket, Temmuz 2025'te yüzde 85,4 doluluk oranına ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puanlık bir artış anlamına geliyor.

Yılın yedinci ayında dıştan dışa transfer yolcu sayısında da güçlü bir büyüme kaydedildi. Temmuz 2025'te dıştan dışa transfer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 3,3 milyon seviyesine çıktı.

Kaynak: ForInvest

