SGK'dan 2024'te 1,3 Milyar Lira Tıbbi Mama Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2024 yılında yapılan tıbbi mama ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, özellikle 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerin gelişimini desteklemek amacıyla tıbbi mama desteği sağlandığını belirtti. Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyar 355 milyon lira tutarında tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini vurguladı.

Tıbbi Mama Desteği ve Ailelere Katkısı

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tıbbi mama desteğiyle minik kalplerin yanında oluyoruz. 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini destekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2024 yılında 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz."

Tıbbi Mama Desteğinin Önemi