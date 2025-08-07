Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine anlamlı bir mektup gönderdi. Mektupta, şehit ve gazilerin Türkiye'nin huzuru ile bağımsızlığı için taşıdığı hayati role dikkat çekildi. Erdoğan, terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergilendiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun kardeşliği güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, "Şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik." ifadelerine yer verdi.

Şehit ve Gazi Ailelerine Duygusal Mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle şehit ve gazi ailelerine hitaben duygusal bir mektup kaleme aldı. AK Parti teşkilatları, yaz ayları boyunca yapacakları ev ziyaretlerinde bu mektupları ailelere ulaştıracak. Mektupta, şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin huzuru ve bağımsızlığı için taşıdığı hayati role vurgu yapıldı.

"Ezanlar Yankılanıyorsa Pay Şehitlerimizindir"

Erdoğan mektubuna, "Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum." sözleriyle başladı. Şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla anarak şu ifadeleri kullandı:

"Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezanlar huşü ile yankılanıyorsa, al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir."

"Mukaddes Değerlere Leke Sürdürmedik"

Mektubunda, göreve geldikleri günden bu yana terörle mücadelede büyük bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, kararlı duruşun altını çizdi:

"Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan vazgeçtik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik."

"Terörsüz Türkiye Yolunda Taviz Yok"

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında terörün kökünün kazındığını ve süreçte herhangi bir pazarlık ya da tavize izin verilmediğini belirtti:

"Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır."

"Yeni Bir Kardeşlik Merhalesi Başlıyor"

Mektubun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir geleceğin Türkiye'ye yeni bir sayfa açacağını şu ifadelerle anlattı:

"Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize ulaştığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır."

"Emanetlere Sahip Çıkacağız"

Mektubun sonunda Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve çocuklarına sahip çıkma sözünü yineledi: