Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazi ailelerine hitaben yazdığı mektupta, terörle mücadelede tavizsiz duruşun sürdüğünü belirtti. Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 11:20, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 11:19
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine anlamlı bir mektup gönderdi. Mektupta, şehit ve gazilerin Türkiye'nin huzuru ile bağımsızlığı için taşıdığı hayati role dikkat çekildi. Erdoğan, terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergilendiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun kardeşliği güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, "Şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik." ifadelerine yer verdi.

Şehit ve Gazi Ailelerine Duygusal Mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle şehit ve gazi ailelerine hitaben duygusal bir mektup kaleme aldı. AK Parti teşkilatları, yaz ayları boyunca yapacakları ev ziyaretlerinde bu mektupları ailelere ulaştıracak. Mektupta, şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin huzuru ve bağımsızlığı için taşıdığı hayati role vurgu yapıldı.

"Ezanlar Yankılanıyorsa Pay Şehitlerimizindir"

Erdoğan mektubuna, "Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum." sözleriyle başladı. Şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla anarak şu ifadeleri kullandı:

  • "Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezanlar huşü ile yankılanıyorsa, al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir."

"Mukaddes Değerlere Leke Sürdürmedik"

Mektubunda, göreve geldikleri günden bu yana terörle mücadelede büyük bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, kararlı duruşun altını çizdi:

  • "Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan vazgeçtik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik."

"Terörsüz Türkiye Yolunda Taviz Yok"

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında terörün kökünün kazındığını ve süreçte herhangi bir pazarlık ya da tavize izin verilmediğini belirtti:

  • "Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır."

"Yeni Bir Kardeşlik Merhalesi Başlıyor"

Mektubun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir geleceğin Türkiye'ye yeni bir sayfa açacağını şu ifadelerle anlattı:

  • "Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize ulaştığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır."

"Emanetlere Sahip Çıkacağız"

Mektubun sonunda Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve çocuklarına sahip çıkma sözünü yineledi:

  • "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehitlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber