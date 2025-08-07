Putin ve Trump'ın görüşmesi için hazırlıklar başladı
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde ikili bir görüşme yapılacağını açıkladı.
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 11:30, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 11:31
Kremlin danışmanı Yuri Uşakov, perşembe günü yaptığı televizyon konuşmasında, "Amerikan tarafının önerisi üzerine, önümüzdeki günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump arasında en üst düzeyde bir görüşme yapılması konusunda esasen anlaşmaya varıldı" dedi.
Uşakov, "Şu anda Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut hazırlıklara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Görüşmenin yeri ise henüz açıklanmadı.