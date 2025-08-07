TOKİ temmuzda 7 bin 358 konutu hak sahiplerine teslim etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda geçen ay 16 şehirde 7 bin 358 konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Teslimatlar, Ağrı, Ankara, Aksaray, Bartın, Burdur, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Mersin, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Ordu ve Uşak'ta gerçekleştirildi.

Buna göre konut teslimi yapılan şehirler ve konut sayıları şu şekilde:

İl İlçe Sayı Ağrı Tutak 132 Ankara Sincan 1452 Aksaray Eskil 94 Bartın Merkez 424 Burdur Kurna, Ağlasun 143, 133 Erzincan Çayırlı 158 Gaziantep Şehitkamil 626 Gümüşhane Arzularkabaköy 111 Mersin Mezitli 485 İstanbul Tuzla, Başakşehir 381, 496 İzmir Aliağa 614 Malatya Yazıhan, Kale 87, 268 Manisa Yunusemre 980 Nevşehir Gülşehir 206 Ordu Kabadüz, Gölköy 74, 170 Uşak Ulubey, Sivaslı 118, 206

Projeler sosyal donatılarla desteklendi

TOKİ, inşa ettiği bu projelerle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanmasını hedefledi.

En fazla 4-5 katlı inşa edilen projeler, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen projelerde binalar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Böylece vatandaşlara hem güvenli hem de uzun ömürlü yapılarla sağlam bir yaşam alanı sunuldu.

Projelerde, okul, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri de bulunuyor.

TOKİ'nin ülke genelindeki şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürerken, gelecek aylarda da farklı illerde yapılacak yeni teslimatlarla binlerce ailenin daha ev hayalinin gerçeğe dönüşmesi hedefleniyor.