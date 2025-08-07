Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Ümit Aktan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından spor spikeri Ümit Aktan'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı paylaştı.

07 Ağustos 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun.".


