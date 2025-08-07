Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
2025 Yaz Tatili kapsamında mazeretleri nedeniyle ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, 9 Ağustos 2025'e kadar başvuru yapabilecek. Detaylar burada.
Kaynak : Memurlar.Net
2025 Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu yere atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacaktır.
Bu kapsamda bulunan öğretmenlerimiz, 9 Ağustos 2025 saat 23.59.59'a kadar sonuç sayfasından başvuruda bulunabilirler. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve giriş seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.