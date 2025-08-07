Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Pazarlarda Kartla Ödeme Dönemi Başlıyor: POS Zorunluluğu
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı

2025 Yaz Tatili kapsamında mazeretleri nedeniyle ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, 9 Ağustos 2025'e kadar başvuru yapabilecek. Detaylar burada.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 13:02, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 13:04
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı

2025 Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu yere atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacaktır.

Bu kapsamda bulunan öğretmenlerimiz, 9 Ağustos 2025 saat 23.59.59'a kadar sonuç sayfasından başvuruda bulunabilirler. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve giriş seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Süreci ve Giriş Seçenekleri

