Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı

2025 Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu yere atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacaktır.

Bu kapsamda bulunan öğretmenlerimiz, 9 Ağustos 2025 saat 23.59.59'a kadar sonuç sayfasından başvuruda bulunabilirler. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve giriş seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Süreci ve Giriş Seçenekleri