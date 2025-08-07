Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Eşini boğazını keserek öldürüp intihar etti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını boğazını bıçakla keserek katlettikten sonra ormanda intihar etti.

07 Ağustos 2025 13:16
Eşini boğazını keserek öldürüp intihar etti

Balıkesir'den kadın cinayeti haberi geldi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bigadiç'in kırsal Durasılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Avcı (36) ile eşi Gonca Avcı (32) arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada Mehmet Avcı, yanındaki bıçakla eşinin boğazını kesti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gonca Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ORMANDA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'nın yakalanması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Avcı, mahalleye yakın ormanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu.

Avcı'nın intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BİR HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Avcı çiftinin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi.

Gonca Avcı'nın geçen hafta eşi hakkında savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu nedenle Mehmet Avcı'nın evine 500 metre mesafedeki hayvan damında bulunan odada yaşadığı belirtildi.

İddiaya göre, çevresine eşinden boşanacağını söyleyen Gonca Avcı'nın olay günü hayvanlara bakmaya gittiği bu sırada eşiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Tartışma sırasında Mehmet Avcı'nın biri 11, diğeri 13 yaşında iki çocuk annesi olan eşini hayvan damında bıçakla öldürdüğü belirlendi. Çiftin, çocuklarının koruma altına alındığı bildirildi.

Öte yandan, Gonca Avcı'nın babası Muhammet Baytaş'ın 15 gün önce akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği de öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

