Hulusi Akar'dan Gazze Mesajı: Eğer Gerçekten Bir Kalbin Olsaydı

Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Gazze'de süren insani krize dikkat çekti.

Paylaşımında Yahudi asıllı Amerikalı siyaset bilimci Norman Finkelstein'ın yer aldığı bir videoya da yer veren Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer gerçekten bir kalbin olsaydı,

Filistinli çocuklar için ağlardın!

Hiçbir acı, zulmün bahanesi olamaz.

Gazze'nin çığlığını duyun!!!

Derhal ateşkes!

Bir dilim ekmek,

Bir yudum su.

Hemen şimdi!"