İletişim Başkanı Duran'dan Ümit Aktan için taziye mesajı

"Spor basınımızın önemli isimlerinden usta spiker Ümit Aktan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, spor basınımıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

