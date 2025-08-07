Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
İzmir'de bir yanda susuzluk bir yanda çöp krizi var

Su krizinin büyüdüğü İzmir'de vanalar kapatıldı. İzmirliler bir yandan su kesintisi ile bir yandan da belediyenin düzenli olarak almadığı çöplerin pisliği ve kötü kokusu ile uğraşıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 14:48
TRT'nin haberine göre; İzmirliler, CHP'li belediyeden şehre yeni su kaynağı temin etmesini beklerken yeni kesintilerle karşı karşıya kaldı.

Öte yandan çöplerin de belediye tarafından düzenli olarak alınmaması ile biriken çöp yığınları ve kötü kokuları İzmir sokaklarını sarmış durumda.

İzmir susuz kalıyor

Kış kurak geçti. Yazın ise aşırı sıcak nedeniyle buharlaşma arttı. Bu tabloya yenilenmeyen alt yapı nedeniyle kaçaklar ve yeraltı su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı da eklenince İzmir'de barajlar alarm verdi.

Su krizinin büyüdüğü İzmir'de dün akşam saat 23:00 itibarıyla 6 saatlik su kesintisi uygulanmaya başlandı.

11 ilçede dönüşümlü uygulanacak kesinti, ilk olarak Bayraklı, Konak ve Gaziemir ilçelerinde yapıldı.

Kentin içme su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajında su seviyesi yüzde 8'in altına düştü.

"Belediye Kayıp-kaçak konusunu halletse 100 günlük su kazanılır"

İzmir'de yaşanan su sıkıntısına değinen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kayıp-kaçak konusu belediye tarafından halledilmiş olsa 100 günlük su garanti altında olacak" dedi.

Yumaklı, birkaç gün içerisinde Çeşme'ye su verileceği müjdesini de verdi.

Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.

Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

İzmirliler çareyi ev tipi su depolarında bulmuştu

İzmir'de hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte susuz kalmamak için tedbir almaya çalışan vatandaşlar, bu kapsamda suyu sağlıklı koşullarda muhafaza edecek ev tipi depolara yönelmişti.

Su depolarına artan talep, depo üreten fabrikalarda üretimi artırdı. Menderes ilçesinde 1 tondan 200 tona kadar su deposu yapılan bir fabrikada, talebi karşılamak için çift vardiya üretime geçmişti.

İzmir sokakları çöp kokuyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından toplanan çöpler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmayınca, arazide bekletilmeye başlandı.

İzmir Harmandalı Çöplüğünün mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından başlayan sorun bu kez Kemalpaşa'ya sıçradı.

Dökülen atıklar sıcak havayla kötü kokuya neden olduğu ve insan sağlığını tehdit ediyor.

"Çöpler alınmıyor"

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde biriken çöp yığınları ve buna bağlı oluşan kötü koku vatandaşların tepkisini çekiyor.

Şemikler Mahallesi'nin bazı noktalarında oluşan çöp yığınları yollara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Mahalle sakinlerinden Doğancan Şeker, konteyner kenarına bırakılan çöplerin alınmadığını söyledi.

Toplanmayan çöplerin özel mülk alanına taştığına dikkati çeken Şeker, "Kara sinekler ısırıyor, insanlar artık kötü kokudan dolayı bu yoldan geçemiyor. Esnafl da bölgeyi sulayarak çözüm bulmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca acil çözüm istiyoruz." dedi.

Konak ilçesinde de biriken çöp yığınları ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekmişti.

Biriken çöpler kaldırım ve yollara taşmıştı.

Vatandaşlar, sıcak havaya rağmen çöplerin bir haftadır toplanmadığını belirtmişti. Çöp kokusu vemişti.

İzmir'in Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapmıştı.

Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluşmuştu.

Karabağlar da çöp kokuyordu...

Kaynak: TRT Haber

