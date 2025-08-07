2025-TUS ve 2025-STS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı için sınava giriş belgeleri erişime açılmıştır. 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00 'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Aynı gün gerçekleştirilecek olan 2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için ise adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Ek Bilgi ve Kurallar

