2025-TUS ve 2025-STS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-TUS ve 2025-STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde adayların erişimine açıldı.

2025-TUS ve 2025-STS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı için sınava giriş belgeleri erişime açılmıştır. 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
  • Aynı gün gerçekleştirilecek olan 2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için ise adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Ek Bilgi ve Kurallar

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detaylı bilgi ve temel kurallar için Temel Kurallar dokümanını inceleyebilirsiniz.


