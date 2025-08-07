KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Ağustos ile biten haftaya ilişkin finansal verileri yayımladı. Açıklanan bültene göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş bu haftada da sürdü.

Geçtiğimiz hafta 489,2 milyar TL seviyesinde olan KKM büyüklüğü, bu hafta 477,6 milyar TL'ye gerileyerek yaklaşık 11,6 milyar TL'lik bir azalma kaydetti.

Kredilerde artış, mevduatta düşüş

Toplam kredi hacmi ise aynı haftada 19 trilyon 923,6 milyar TL'den 20 trilyon 52,8 milyar TL'ye yükselerek 129,2 milyar TL'lik bir artış gösterdi.

Buna karşılık, bankacılık sistemindeki toplam mevduat hacmi 23 trilyon 602,3 milyar TL'den 23 trilyon 354,4 milyar TL'ye düşerek yaklaşık 247,9 milyar TL'lik bir azalma yaşadı.

Kredi kartı ve tüketici kredileri yükselişte

Tüketicilerin kullandığı kredi ürünlerinde de yükseliş gözlendi. Tüketici kredileri, bir haftalık süreçte 2 trilyon 416,3 milyar TL'den 2 trilyon 438,4 milyar TL'ye çıktı.

Bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 288 milyar TL'den 2 trilyon 385 milyar TL'ye yükseldi. Bu artış, hem tüketici harcamalarındaki canlılığı hem de borçlanma eğilimini gözler önüne seriyor.

Takipteki alacaklar yükseldi

BDDK verilerine göre takipteki alacaklar da artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta 442,5 milyar TL olan sorunlu alacaklar, bu hafta 454,6 milyar TL'ye çıkarak yaklaşık 12,1 milyar TL'lik artış kaydetti.

Finansal piyasalardaki bu gelişmeler, özellikle KKM hesaplarındaki çözülmenin devam ettiğini ve krediye dayalı büyüme eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Kaynak: ForInvest



