Ana sayfaHaberler Ekonomi

Pazarlarda Kartla Ödeme Dönemi Başlıyor: POS Zorunluluğu

15 Ağustos'tan itibaren tüm pazarlarda POS cihazı zorunlu olacak. Vatandaşlar alışverişlerini kredi veya banka kartıyla yapabilecek.

Pazarlarda Kartla Ödeme Dönemi Başlıyor: POS Zorunluluğu

Semt pazarlarında nakit taşıma zorunluluğu artık sona eriyor. 15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu olacak. Vatandaşlar, pazar alışverişini kredi veya banka kartıyla yapabilecek. Bu yeni uygulama, hem alışveriş yapanlar hem de esnaf için önemli kolaylıklar sunacak.

Pazarlarda Kartlı Ödeme Dönemi Başlıyor

Türkiye genelinde yüz binlerce pazarcıyı ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. Artık pazarlarda nakit paranın yanında kredi kartı da kullanılabilecek. Pazarda alışveriş yaparken nakit bulundurma zorunluluğu sona eriyor.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

  • 15 Ağustos itibarıyla tüm pazarcı esnafı POS cihazı kullanmakla yükümlü olacak.
  • Komisyon oranlarının yüksekliği konusunda gelen talepler üzerine bankalarla görüşmeler yapıldı ve indirim sağlandı.

Yeni Sistemin Avantajları

  • Vatandaşlar, alışverişlerini daha hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabilecek.
  • Esnafın nakit taşıma riski azalacak.
  • Kredi veya banka kartı ile ödeme imkanı yaygınlaşacak.

Yetkililer, bu uygulamanın hem vatandaşlar hem de esnaf için kolaylık getireceğini belirtiyor. Yeni sistem, pazar alışverişlerini daha hızlı ve güvenli hale getirirken, esnafın nakit taşıma riskini de azaltabilir.

