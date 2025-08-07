Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 19 Ekim'de düzenlenecek 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 15:21, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 15:22
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuruları, 25 Ağustos'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.