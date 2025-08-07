Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar

Hatay Barosu, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden Avukat Bestami Uğur Alkan'ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin sahtecilikle başka bir kişi adına kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından, Hatay Barosu tarafından davaya müdahillik başvurusu yapıldığı belirtildi.

Hatay Barosu'nun Açıklaması

Hatay Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sahte diploma ve mezuniyet bilgilerinin usulsüz kullanılması soruşturması kapsamında açılan kamu davasında yapılan tespitler sonucunda, depremde vefat eden bir meslektaşımız Bestami Uğur Alkan'ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesi üzerinde sahtecilik yapılarak başka bir kişi adına kayıt oluşturulduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Baronun Müdahillik Kararı ve Süreç

Hatay Barosu, bu açık hukuksuzluk karşısında derhal davaya müdahillik başvurusu yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Ayrıca, soruşturması süren diğer dosyalarda da benzer şekilde vefat eden avukatların bilgileri üzerinde usulsüz işlem yapılıp yapılmadığına dair tespitlerin oldukça kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.