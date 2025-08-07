Merkez Bankası Rezervlerinde 2,8 Milyar Dolarlık Düşüş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 Ağustos haftasında 2 milyar 859 milyon dolar azaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2025
Merkez Bankası toplam rezervleri, 1 Ağustos ile biten haftada önemli bir düşüş yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri, 1 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 859 milyon dolar azalarak, 168 milyar 989 milyon dolar seviyesine geriledi.
Rezervlerdeki Değişim
- Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 716 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara indi.
- Altın rezervleri ise 1 Ağustos haftasında 1 milyar 144 milyon dolar azalarak 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara geriledi.