Yeşilay Raporu: Bağımlılık Ekonomisi Toplumu Tehdit Ediyor!

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Şans Oyunları ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı araştırma raporu, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezde gerçekleştirilen toplantıda, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay'ın 105 yıldır bağımlılıklara karşı büyük mücadele verdiğini ve bağımlılığın birey ve toplum için en kötü sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Dinç, bağımlılığın yalnızca fiziksel zararlarıyla değil, aynı zamanda insan hakları, toplumsal sorumluluklar, ekonomik etkiler ve çevresel zararlar açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay'ın Çalışmaları

Yeşilay, bağımlılıkların önlenmesi amacıyla Türkiye genelinde 120 şube ile bilinçlendirme, bilgilendirme, beceri kazandırma ve alternatif oluşturma çalışmaları yürütüyor. Son bir yılda şubeler aracılığıyla 20 binin üzerinde kişiye önleme çalışmaları yapıldı. Okullarda ise her yıl 10 milyonun üzerinde öğrenci ve 2 milyonun üzerinde anne baba eğitim programlarına katılıyor. "Yaşam Becerileri" programından geçen yıl 170 bin öğrenci faydalandı ve yapılandırılmış grup terapisi programı uygulandı.

Savunuculuk ve Bilimsel Araştırmalar

Yeşilay, savunuculuk çalışmaları kapsamında özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumu bağımlılık endüstrisinin zararlı propagandasından korumak için bilimsel temelli araştırmalar yapıyor ve politika notları hazırlıyor.

Bağımlılıkların Ekonomik Maliyeti

Sigaranın yıllık ekonomik maliyeti: 24 milyar dolar

24 milyar dolar Alkolün yıllık ekonomik maliyeti: 9 milyar dolar

9 milyar dolar Uyuşturucunun yıllık ekonomik maliyeti: 5 milyar dolar

5 milyar dolar Kumarın yıllık ekonomik maliyeti: 40 milyar dolar

Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş, dört temel bağımlılığın Türkiye ekonomisine doğrudan maliyetinin yıllık 78 milyar dolar olduğunu açıkladı. Özellikle kumar bağımlılığının ulaştığı seviye, sanal kumar platformlarının kontrolsüz büyümesinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Son 20 yılda sigara satış hacmi 108 milyar adetten 150 milyar adede yükselerek yüzde 39 oranında arttı. Doğaya atılan sigara izmaritleri ise yılda 5 bin çöp kamyonu dolusu hacme ulaşıyor.

Alkol Bağımlılığı ve Ekonomik Sonuçları

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu, Türkiye'de yıllık 1,3 milyar litre alkol tüketildiğini ve bunun maddi karşılığının 5,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Alkolün en bariz maliyetlerinden biri de trafik kazalarıdır; kazaların %22'sinin sebebi alkol olup, trafik kazalarının yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanıyor.



