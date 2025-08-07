Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve bu imzaların kamu sistemlerinde kullanılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından elde edilen delillerin savcılıkla paylaşıldığını ve yapılan denetimler sonucunda sahte kimlikle üretilen 44 e-imzanın iptal edildiğini belirtti. Bu süreçte, kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına yönelik iddialar ve suçlamalar hakkında detaylı incelemeler yapıldı. Özellikle bazı üniversitelerin dijital sistemlerinde sahte kimliklerle elde edilen e-imzalarla usulsüz işlemler gerçekleştirildiği ve sahte diplomalar düzenlendiği ortaya çıktı. Sürecin başından itibaren BTK ve ilgili kurumlar, tüm işlemleri ve log kayıtlarını detaylı şekilde inceledi, elde edilen veriler adli ve idari soruşturmalara delil olarak kaydedildi.

Sahte E-İmzalar ve Alınan Önlemler

29 Şubat 2024'te Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)'a gelen ihbar üzerine inceleme başlatıldı. 1 Mart 2024'te yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcısına bilgi verildi ve yüz yüze kimlik ibrazıyla başvuru alımı geçici olarak durduruldu. Bu tarihten itibaren sağlayıcılar ve işlemleri kapsamlı şekilde incelendi. 9 Ağustos 2024'te bir üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi'nde şüpheli işlemler tespit edildi. USOM ekiplerinin analizlerinde, sahte kimlikle nitelikli elektronik sertifika üretildiği, ÖBS'ye yetkisiz erişim sağlandığı ve e-imzanın sahte kimlik kullanılarak bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcı bayisinden alındığı belirlendi.

İnceleme ve Soruşturma Süreci

Tüm üniversitelerden tespit edilen 8 başlıktaki log kayıtlarının incelenmesi istendi.

Şüpheli işlem tespitlerinde adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BTK, elde edilen delilleri savcılıkla paylaştı.

Sahte kimlikle üretilen 44 e-imza iptal edildi.

Güvenlik Önlemleri ve Vatandaş Bilgilendirmesi

Hizmet sağlayıcılara resmi yazıyla talimat gönderilerek yüz yüze kimlik ibrazıyla e-imza başvurusu tamamen kaldırıldı. Soruşturma sürecinde delillendirmenin akamete uğramaması için resmi süreç titizlikle yönetildi, deliller toplandı ve güvenlik önlemleri artırıldı. Ek önlem olarak vatandaşlara SMS gönderilerek adlarına düzenlenen nitelikli elektronik imzaları e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol etmeleri sağlandı. Ayrıca SMS doğrulama ve süre şartı gibi ilave güvenlik adımları zorunlu hale getirildi. İlgili kurumlarla yakın işbirliği içinde gerekli denetimler ve teknik incelemeler titizlikle sürdürülüyor.

Diploma Eleştirilerine Yanıt

Bakan Yardımcısı Sayan, üniversite diplomalarına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Sayan, "Bir diploma çetesi çökertilmiş, BTK ilk andan itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış, sorunları çözmüş ama onlar buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklandı çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür benim bununla ilgili alnım ak, başım dik. Özellikle mezuniyetlerimle ilgili yazılanları taraflı, art niyetli ve araştırmadan uzak buluyorum. Anadolu Üniversitesinden nasıl 4 tane bölüm bitirebilmişim? Bunu diyen kişiler de okul, üniversite, akademik kariyer görmüş insanlar. Sınavsız ikinci üniversite programlarını bilmiyorlar mı? 'Mevzuata aykırı doktora nasıl olur?' gibi 2016'dan önceki mevzuatı bilmeden 'İki doktora yapılamaz.' deniyor. Bütün yaşama yayılan bir eğitim süreci ve 8 yıllık yoğun çalışmanın çıktısı olan doktoraları sanki bir çırpıda yapılmış gibi yazıyorlar." ifadelerini kullandı.



