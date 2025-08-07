Trendyol Süper Lig'de 68. sezon heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 68. sezon yarın oynanacak maçla start alacak. Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig 1959 yılında başladı. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar, 8'er takımdan oluşan Kırmızı ve Beyaz adıyla iki grupta oynandı, gruplarını lider tamamlayan Galatasaray ile Fenerbahçe ise finalde karşı karşıya geldi. İlk maçı sarı-kırmızılılar 1-0, ikinci mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı ve lig ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu. Geçtiğimiz sezon ise Galatasaray şampiyonluk kazandı.

2002-2003 sezonunda Süper Lig olarak anılmaya başlandı

1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi, bugünkü statüsüyle oynanmaya başlandı. Ligde 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı. Ligin adı ise 2002-2003 sezonunda değiştirildi.

En çok Galatasaray şampiyon

Süper Lig'de en çok şampiyonluğu Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar ligde 25 kez bu sevinci yaşadı. Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci, Beşiktaş da 16 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir de 1'er kez şampiyon oldu.

Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı 1959 yılından beri süren ligdeki şampiyonluk sayısından 2 fazla bulunuyor. Bu konuyla ilgili TFF Tahkim Kurulu 2002 yılında aldığı kararla siyah-beyazlıların 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında lig şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların 'TFF Yıldız Kriterine' dahil edileceğine karar verdi.

Ligin yenileri

Bu sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yükseldi. Kocaelispor 16, Gençlerbirliği 4 ve Karagümrük de 1 yılın ardından Süper Lig'e çıktı. Geçtiğimiz sezon ise Hatayspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Adana Demirspor küme düştü.

3 büyükler hiç küme düşmedi

3 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bugüne kadar Süper Lig'de küme düşmedi. Bu takımlar 1959'dan bu yana aralıksız şekilde Süper Lig'de mücadele ediyor.

En çok Fatih Terim şampiyonluk yaşadı

Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör, Fatih Terim. Terim, tamamı Galatasaray ile olmak üzere toplam 8 şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılarla 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi. Deneyimli çalıştırıcıya şampiyonluk sayısında en yakın isimler ise 4'er kez ise Okan Buruk ile Ahmet Suat Özyazıcı olarak yer alıyor. Buruk, 3'ü Galatasaray, 1'i Başakşehir, Özyazıcı da Trabzonspor'u 4 kez şampiyonluğa ulaştırdı.

Mustafa Denizli 3 farklı takımla şampiyon oldu

Mustafa Denizli; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olmak üzere 3 farklı takımla şampiyon olan tek teknik direktör olarak dikkat çekiyor. Ligde ayrıca Christoph Daum, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile, Mircea Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş ile, Okan Buruk da Galatasaray ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı.

En çok puanla Galatasaray şampiyon oldu

Şampiyon olan takımlar içerisinde en fazla puanla ligi ilk sırada bitiren Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 38 maçta 102 puan topladı. En az puanla şampiyon olan takım ise Trabzonspor. Bordo-mavililer, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39 puanla kupa kaldırdı.

Beşiktaş 48 maç mağlup olmadı

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde en uzun süre mağlup olmayan takım olarak bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten 48 maç sonra 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla kaybetti.

Namağlup şampiyon Beşiktaş

Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray sezonu mağlup olmadan tamamladı. Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bu başarıyı kazanan tek takım konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 1985-1986 sezonunda 36 müsabakada yenilmedi fakat ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

Bir sezonda en çok galibiyet alan takım Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet kazanan takım rekorunu 2023-2024 sezonunda kırdı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda ligde yaptığı 38 mücadelenin 33'ünde galip gelen taraf oldu.

Galatasaray'dan üst üste kazanma rekoru

Süper Lig tarihinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda 20 ile 36. haftalardaki 17 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rekor kırdı.

Deplasmanda kazanma rekoru da sarı-kırmızılılarda

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunun yanında deplasmanda da art arda galip gelme rekorunun sahibi olarak bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunun 21. haftası ile 2024-2025 sezonunun 19. haftası arasındaki 17 maçtan 3 puanla ayrıldı.

En çok golü Galatasaray attı

Lig tarihinde bir sezonda en çok golü Galatasaray kaydetti. Sarı-kırmızılılar, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde 42 karşılaşmada rakip fileleri 105 kez havalandırdı. Fenerbahçe de 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol attı.

En çok gol atan Tanju Çolak

Ligde bir sezonda en çok gol atan futbolcu Tanju Çolak olarak kayıtlara geçti. Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray'da oynadığı dönemde rakip fileleri 39 kez havalandırdı. En çok gol kaydeden yabancı futbolcu ise Mbaye Diagne. Senegalli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla oynadığı müsabakalarda 30 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay (11), son gol kralı da Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen (26) oldu.

En gollü maç: Fenerbahçe - Gaziantepspor

Süper Lig'in en gollü karşılaşması 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında yaşandı. İstanbul'da oynanan müsabakada toplam 12 gol kaydedilirken, sarı-lacivertliler mücadeleden 8-4 galip ayrıldı.

En farklı galibiyet Beşiktaş'tan

Süper Lig'de bugüne kadar en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 10-0'lık skorla mağlup etti.

Ligin en erken golü Muhammet Demir'den

Süper Lig tarihinin en erken golü 10. saniyede kaydedildi. 2021-2022 sezonunun 16. haftasında Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir, Başakşehir'e karşı ağlara gönderdiği golle ligin en erken gol sevincini yaşadı.

En çok Umut Bulut forma giydi

Süper Lig tarihinde en çok forma giyen futbolcu ise Umut Bulut oldu. Kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de mücadele eden Bulut, toplam 515 müsabakada görev yaptı.