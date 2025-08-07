'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
2025 Ballon d'Or adayları açıklandı

France Football dergisi tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen futbolcular belli oldu.

2025 Ballon d'Or adayları açıklandı

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için geniş aday listesi açıklandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle erkek futbolcu kategorisinde bu yıl da ilk aşamada 30 isim aday gösterildi. Aday listede, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı PSG'den 8 futbolcu yer aldı.

69. Ballon d'Or ödül töreni, 22 Eylül'de Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlenecek.

Ballon d'Or ödülüne tüm kategorilerde aday gösterilen isimler şu şekilde:

Erkekler:

Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha (PSG), Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha (Barcelona), Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Florian Wirtz (Liverpool), Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Jr. (Real Madrid), Denzel Dumfries, Achraf Hakimi, Lautaro Martinez (Inter), Harry Kane, Michael Olise (Bayern Münih), Viktor Gyökeres, Declan Rice (Arsenal), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Manchester City), Scott McTominay (Napoli), Cole Palmer (Chelsea)

Kadınlar:

Mariona Caldentey, Steph Catley, Emily Fox, Chloe Kelly, Frida Leonhardsen-Maanum, Alessia Russo, Leah Williamson (Arsenal), Aitana Bonmati, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas (Barcelona), Sandy Baltimore, Lucy Bronze, Hannah Hampton, Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea), Klara Buhl, Pernille Harder (Bayern Münih), Melchie Dumornay, Lindsey Heaps (Lyon), Barbra Banda (Orlando Pride), Sofia Cantore (Washington Spirit), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Cristiana Girelli (Juventus), Esther Gonzalez (Gotham FC), Amanda Gutierres (Palmeiras), Marta (Orlando Pride), Clara Mateo (Paris FC), Caroline Weir (Real Madrid)

Kopa Trophy adayları:

Kenan Yıldız (Juventus), Lamine Yamal, Pau Cubarsi (Barcelona), Desire Doue, Joao Neves (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Estevao (Palmeiras-Chelsea), Miles Lewis Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Ayyoub Bouaddi (Lille)

Yashin Trophy adayları:

Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (AlHilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Paris SaintGermain), Emiliano Martnez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Yann Sommer (Inter)

Cruyff Trophy adayları:

Luis Enrique (PSG), Antonio Conte (Napoli), Enzo Maresca (Chelsea), Hansi Flick (Barcelona), Arne Slot (Liverpool)

Erkekler yılın takımı adayları:

Barcelona (İspanya), Botafogo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), PSG (Fransa)

