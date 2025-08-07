'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üzerine vestiyer devrilen 6 yaşındaki Meryem Sema hayatını kaybetti

Niğde'de evde oyun oynarken üzerine vestiyer devrilen Meryem Sema Öztekin (6), yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 17:36, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 17:36
Üzerine vestiyer devrilen 6 yaşındaki Meryem Sema hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Değirmenli beldesinde meydana geldi. Evde oyun oynayan 6 yaşındaki Meryem Sema Öztekin'in üzerine vestiyer devrildi. Öztekin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Öztekin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Sema Öztekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öztekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

