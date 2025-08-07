Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep

Türkiye genelinde kamu maliyesi, denetim, sosyal güvenlik ve göç idaresi gibi kritik görevlerde bulunan kariyer meslek mensuplarını temsil eden Kariyer Büro Sendikası, toplu sözleşme masasına 9 maddelik reform paketini önerdi.

Kariyer Büro Sendikası tarafından yapılan 9 maddelik öneri şöyle:

1.Görev Yeri Kaynaklı Denge Ödemesi (Aylık Net 25.000 TL)

Benzer unvanlarda çalışmasına rağmen, merkez teşkilatlarında görev yapan personelle taşra teşkilatındaki meslektaşları arasında 25.000 TL'ye varan maaş farkı oluştu.

Bu farkın giderilmesi için taşrada görev yapan kariyer personeline aylık net 25.000 TL ek ödeme talep ediliyor.

2.Sabit Unvan Ödemesi (Aylık Net 5.000 TL)

Kurum fark etmeksizin aynı unvanda görev yapan personel arasında oluşan maaş dengesizliğini gidermek amacıyla tüm kariyer meslek sahiplerine kurumsal bağımsız aylık 5.000 TL ödeme talep ediliyor.

3.Sorumluluk ve Uzmanlık Tazminatı (Aylık Net 15.000 TL)

Vergi, bütçe, harcama ve sosyal güvenlik işlemleri gibi riskli görevlerde bulunan kariyer personelinin yüksek sorumluluğu karşılıksız kalmamalı.

Bu nedenle görev riski ve hukuki sorumluluğa karşılık aylık net 15.000 TL tazminat öneriliyor.

4.Sosyal Destek Kalemleri (Yemek, Ulaşım, Barınma, Kreş)

Yüksek yaşam maliyetleri karşısında kamu personelinin sosyal refahı korunmalı.

Sendikanın önerdiği destek kalemleri:

Günlük 300 TL yemek yardımı

Aylık 3.000 TL ulaşım ödeneği

Aylık 5.000 TL barınma desteği (büyükşehirlerde)

Aylık 2.500 TL kreş yardımı (0-6 yaş çocuğu olanlara)

5.Performansa Dayalı Teşvik Ödemesi (Ortalama 7.500 TL)

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi tahsilatı, denetim ve analiz faaliyetlerinde görev alan kariyer personeline, ölçülebilir çıktılara dayalı olarak aylık ortalama 7.500 TL performans teşviki öneriliyor.

6.2016 Sonrası Göreve Başlayanlara 1 Derece Hakkı

2016 yılında yapılan yasal düzenlemeyle verilen derece artışı, sonrasında göreve başlayanları kapsamamıştı.

Bu eşitsizliğin giderilmesi ve tüm personelin derece/kademe uyumunun sağlanması talep ediliyor.

7.Eğitim ve Sertifika Desteği (Yıllık 20.000 TL)

Kariyer meslek sahiplerinin yabancı dil, dijital beceri, proje yönetimi gibi alanlarda sertifikalı eğitim alabilmesi için yıllık 20.000 TL'ye kadar kamu destekli eğitim fonu talep ediliyor.

8.Fazla Mesai Karşılığı Ödeme

Denetim, tahsilat ve beyan dönemlerinde fiilen fazla mesai yapan personelin karşılıksız çalıştırılması sona ermeli.

Ayda en az 30 saatlik fazla mesai ödeneği

Tatil günleri için %50 artırımlı ödeme öneriliyor.

9.Denetim Tazminatının 20 Puan Artırılması

Sahada denetim görevi yürüten kariyer uzmanlarına, kurum farkı gözetmeksizin 20 puanlık ilave denetim tazminatı verilmesi talep ediliyor.

KARİYER BÜRO SENDİKASI: KAMU VİCDANI, LİYAKAT VE ADALET ADINA ÇAĞRIMIZDIR

Bu talepler yalnızca mali iyileştirme değil, aynı zamanda adil bir kamu personel sistemi için yapısal dönüşüm çağrısıdır.

Kariyer Büro Sendikası olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve SGK başta olmak üzere tüm yetkili kamu kurumlarını, bu teklifleri dikkate almaya ve somut adımlar atmaya davet ediyoruz.

