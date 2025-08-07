'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde gündeme gelen "sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarını ve bilim insanlarını değersizleştirmeye yönelik temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Gerçek Dışı İddialara Karşı Açıklama

Açıklamada, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin Türkiye'deki üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmadığının kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı. Buna rağmen asılsız iddiaların devam ettiği vurgulandı.

YÖK'ün Tutumu ve Hukuki Süreç

Yükseköğretim kurumları ve bilim insanlarının ülkenin onur kaynağı olduğu vurgulandı.

ve bilim insanlarının ülkenin onur kaynağı olduğu vurgulandı. Bu tür iddiaların gençlerin yarınlarına zarar verdiği belirtildi.

Kuruma, üniversitelere ve yükseköğretim sistemine yönelik yıpratma çalışmalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

bulunulduğu bildirildi. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.



