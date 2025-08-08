Liselere "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi geldi

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Liselere "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi geldi

Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ile Spor liselerinin 12. sınıflarında seçmeli dersler kısmına, yükseköğretime hazırlanma, öğrenme eksikliklerini giderme veya önceki öğrenmeleri pekiştirme amaçlı öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda öğrenci seçimine bağlı olarak okul idarelerince planlamanın yapılacağı "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi eklendi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 09:17
Yazdır
Liselere

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 24.07.2025 tarihli, 136284794 sayılı ve "Hedef Temelli Destek Eğitimi" konulu yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 05.09.2025 tarihli ve 05-06-07-08-09-10-11 sayılı kurul kararları ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul türleri olan Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ile Spor liselerinde uygulanmakta olan haftalık ders çizelgelerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile belirtilen okul türlerinin 12. sınıflarında seçmeli dersler kısmına, yükseköğretime hazırlanma, öğrenme eksikliklerini giderme veya önceki öğrenmeleri pekiştirme amaçlı öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda öğrenci seçimine bağlı olarak okul idarelerince planlamanın yapılacağı "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi eklenmiştir.

Ders kapsamında;

1- Dersin içeriği Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık, Birinci Yabancı Dil, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi derslerinden oluşturulacaktır.

2- Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde belirlenecek derslere ders başına en az 1 en fazla 3 saat verilebilecektir. (Örneğin ders 6 saat seçildiği takdirde 1 saat fizik, 2 saat birinci yabancı dil, 3 saat sosyoloji vb.)

3- Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi haftada 3, 4, 5, 6 ders saati olacak şekilde seçilebilecektir.

4- Öğrencilerin talepleri doğrultusunda Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde belirlenecek derslerin içerikleri, ilgili dersin mevcut öğretim programı doğrultusunda dersin zümresi tarafından oluşturulacaktır.

5- Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi notla değerlendirilmeyecek, sadece süreç değerlendirme yapılacak ve öğrencilere bu doğrultuda dönüt verilerek gerekli destek sağlanacaktır.

6- Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde belirlenecek derslere, ilgili derste zorunlu ders kapsamında hali hazırda derse giren öğretmen girebileceği gibi farklı bir öğretmen de girebilecektir.

7- Hedef Temelli Destek Eğitim Dersinde okutulacak derslerin seçiminin de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; "(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır." hükmü ile 05.02.2025 tarihli ve E-83203306-010.03-125410512 sayılı yazımızda belirtilen açıklamalar kapsamında ilgili okul müdürlüklerince okulların açıldığı ilk iki hafta içerisinde yapılması sağlanacaktır.

Bununla birlikte Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde belirlenecek derslere yönelik ilgili zümrelere örnek teşkil etmesi amacıyla oluşturulan yıllık planlar ekte sunulmaktadır.

Hedef Temelli Destek Eğitimi kapsamında uygulamaya ilişkin hususların, ders seçim sürecine ait iş ve işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

Ek:

1- BIYOLOJİ-1 (4 Sayfa)

2- BIYOLOJİ-2 (5 Sayfa)

3- COĞRAFYA-1 (4 Sayfa)

4- COĞRAFYA-2 (7 Sayfa)

5- ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (3 Sayfa)

6- FELSEFE (4 Sayfa)

7- FİZİK-1 (5 Sayfa)

8- FİZİK-2 (9 Sayfa)

9- İNGİLİZCE (3 Sayfa)

10- KİMYA-1 (4 Sayfa)

11- KİMYA-2 (6 Sayfa)

12- MANTIK (3 Sayfa)

13- MATEMATİK-1 (7 Sayfa)

14- MATEMATİK-2 (6 Sayfa)

15- PSİKOLOJİ (3 Sayfa)

16- SOSYOLOJİ (4 Sayfa)

17- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (3 Sayfa)

18- TARİH-1 (5 Sayfa)

19- TARİH-2 (5 Sayfa)

20- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-1 (5 Sayfa)

21- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-2 (7 Sayfa)

22- TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (3 Sayfa)

İşte o yazı;

Hedef Temelli Destek Eğitimi dersi içerisinde yukarıda listelenen derslere yönelik ilgili zümrelere örnek teşkil etmesi amacıyla oluşturulan yıllık planları bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber