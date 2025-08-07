CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
1 kişinin öldüğü zincirleme kazayla ilgili 2 sürücü tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasıyla ilgili tır ve kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 19:13, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 19:14
1 kişinin öldüğü zincirleme kazayla ilgili 2 sürücü tutuklandı

Kaza, Şekerpınar-Gebze Bağlantı Yolu D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Boz idaresindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 06 YA 3831 plakalı kamyon ile T.T. hakimiyetindeki 34 UZ 0041 plakalı silo yüklü tır çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada kamyonette bulunan sürücü Hüseyin Boz araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan tır ve kamyon sürücüsü, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

