Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile ödemeye geçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 14.07.2025 tarih ve 136584411 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamında faaliyet yürüten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine özel gereksinimli bireylere verdikleri destek eğitimler karşılığında 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43'üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda Bakanlığımızca ödeme yapılmaktadır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders devam takipleri ile ödeme süreçlerine ilişkin olarak 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "(Ek: 2/12/2016-6764/10 md.) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine veya birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, 1/9/2018 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır. Bu yöntemlerle ders devam takibi mümkün olmayan engelli bireylerin ders devam takibi ile kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak 11.07.2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle, 01/12/2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 25'inci maddesi "(7) Kurumlarca özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışları ile özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yüzünü net bir biçimde görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren geriye dönük en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ve biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır.

(8) Kurumlarca eğitim personelinin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışları ile eğitim personelinin yüzünü net bir biçimde görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren geriye dönük en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ve biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır.

(9) Kurumlar, özel eğitim ihtiyacı olan birey ve eğitim personelinin yüzünün net bir biçimde görülebileceği şekilde kamera sistemi ile biyometrik kimlik doğrulama sistemini kurar ve elektrik kesintisi, kayıtların kaybolması, teknik arıza gibi durumlarda kayıt alınmasının, biyometrik kimlik doğrulamasının kesintiye uğramaması için her türlü önlemi alır." şeklinde,

11.07.2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11'inci maddesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 29'uncu maddesinin birinci fıkrası "ı) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyin ve eğitim personelinin ders devam takibinin BKDS üzerinde gerçekleştirilmiş olması,", "Bu şartları taşımayan kurumlara ödeme yapılmaz." şeklinde düzenlenmiş olup mezkür düzenlemelerin yürürlük tarihi 11.07.2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14'üncü maddesindeki "Bu Yönetmelik 1/12/2025 tarihinde yürürlüğe girer." hükmüyle belirlenmiştir.

Bu itibarla kameralı görüntüleme sisteminin yanında biyometrik kimlik doğrulama sistemi 01/12/2025 tarihi itibariyle özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri / merkezleri için ödemeye esas olarak kullanılacaktır.

Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin gereklilikleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bakanlığımız bilgi güvenliği politikaları, kurum sayısı, kurumlarda görev yapan personel sayısı, eğitim alan özel gereksinimli birey sayısı, bireylerin özel durumları, yüz tanıma algoritmasının teknik isterleri vb. kriterlere göre Bakanlığımızca belirlenmiştir. Söz konusu sistem; tüm personel ve özel gereksinimli bireyleri biyometrik özelliklerine göre tanıyabilme, MEBBİS ile entegrasyon, kurumlarda yaşanacak internet kesintisi gibi durumlarda makul bir sürede çalışmaya devam edebilme, anlık olarak MEBBİS'e veri aktarabilme, tüm veri aktarımını özel şifreleme yöntemleriyle koruma ve ödemeye esas veri sağlama gibi ölçütlere göre bütüncül bir yapıda kurgulanmıştır. Bu itibarla özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri / merkezlerinin ekte sistem gereksinimleri yer alan biyometrik kimlik doğrulama sistemini donanım, güvenlik, şifreleme, depolama, MEBBİS entegrasyonu vb. tüm kriterlere uygun olarak kurmaları gerekmektedir. Söz konusu sistemin kullanılabilmesi için gerekli uygulama kılavuzları Bakanlığımızca ilerleyen tarihlerde paylaşılacaktır.

Diğer taraftan mezkür düzenleme neticesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan eğitim personeli ile eğitim alan özel gereksinimli bireylerin ders devam takiplerinin biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılması amacıyla kişilerin biyometrik yüz imzası ise Bakanlığımızca geliştirilen RAM Mobil uygulaması kullanılarak rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) tarafından üretilecektir. Özel eğitim ve rehabilitasyon birimi / merkezlerinin kuramlarında görev yapan eğitim personeli ile eğitim alan özel gereksinimli bireylerin yüz imzasının üretilmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki rehberlik ve araştırma merkezleriyle (RAM) bağlantıya geçerek belirlenecek takvim dahilinde yüz imzasının üretilmesi sürecini organize edecekler ve süreç hakkında özel gereksinimli bireyler ile veli/vasilerini yönlendireceklerdir.

Kurumlarda eğitim alan tüm özel gereksinimli bireyler ile personelin yüz imzası üretilmesi sürecinin 01/09/2025 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca bu tarihten sonra özel eğitim değerlendirme kurulu raporu düzenlenen, raporu yenilenen tüm özel gereksinimli bireyler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde göreve yeni başlayan eğitim personelinin de yüz imzası alınması işlemlerinin aynı yöntemle yürütülmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar doğrultusunda; özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinin / merkezlerinin; kurumlarında görev yapan eğitim personeli (eğitim verme yetkisi olan yöneticiler dahil) ile özel gereksinimli bireylerin yüz imzasının rehberlik ve araştırma merkezlerince üretilmesi sürecinde ilgilileri bilgilendirerek kişilerin rehberlik ve araştırma merkezlerine bir plan dahilinde gitmesini organize etmesi; ekte yer alan "Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Bilgilendirilmiş Onam Formu"nun 01/12/2025 tarihine kadar tüm kişilere imzalatılması ve arşivlenmesi, kuramların 01/09/2025 tarihine kadar ekte sistem gereklilikleri belirtilen biyometrik kimlik doğrulama sisteminin donanım ve yazılımlarının kurulumu ile MEBBİS entegrasyonunu tamamlaması ayrıca biyometrik kimlik doğrulama sisteminin (BKDS) 01/12/2025 tarihinden itibaren ödemeye esas şekilde kullanılmaya başlanacak olması nedeniyle kurumların eğitim ve ödeme süreçlerinde sorun yaşamamak adına BKDS kapsamındaki tüm gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir.

