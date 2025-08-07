CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası

Kırıkkale Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. Beşir Atalay'ın isminin kampüsten kaldırılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Son olarak, "adalatedavet.com" üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada, Atalay'ın üniversiteye katkıları vurgulanarak isminin geri verilmesi çağrısında bulunuldu.

Kırıkkale Üniversitesi'ne uzun yıllar hizmet vermiş kurucu rektör Prof. Dr. Beşir Atalay'ın isminin, üniversitenin kampüs adından hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırılması kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor. Bu tepkilere bir yenisi de adalatedavet.com üzerinden başlatılan imza kampanyasıyla eklendi.

Kampanyayı başlatan Prof. Dr. Adem Çaylak, Prof. Dr. Ömer Çaha, Prof. Dr. Ömer Torlak, Prof. Dr. Adnan Akın, Prof. Dr. Sait Okumuş ve Rafet Bilgen yayınladıkları bildiride Atalay'ın hem akademik hem siyasi hayatına vurgu yaptı. Açıklamada, "28 Şubat döneminin baskı ve zor yıllarında metanetini ve akademik duruşunu koruyan, onlarca akademisyenin yetişmesinde emeği olan bir ismin adının üniversite kampüsünden silinmesini anlamakta zorlanıyoruz" denildi.

Kampanya metninde ayrıca, üniversitenin geçmişinde yaşanan dik duruşun bu kararla gölgelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat döneminde dik duruş sergilenmiş olan Kırıkkale Üniversitesi'nde geçmişin kötü uygulamalarını çağrıştıran böyle talihsiz bir karar, imzası olanlar tarafından tarihe acı, ironik ve incitici olarak kaydedilmiştir."

Kırıkkale Üniversitesi'ndeki 'Prof. Dr. Beşir Atalay Kampüsü' adı, geçtiğimiz haftalarda üniversite senatosunun kararıyla 'Kırıkkale Üniversitesi Şehitler Kampüsü' olarak değiştirildi. Kararın gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kurucu rektör olarak üniversitenin gelişimine büyük katkılar sağlayan ve daha sonra AK Parti hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Atalay'ın isminin kaldırılması, "vefasızlık" olarak yorumlandı. 2017 yılında kampüse verilen Atalay'ın isminin ani şekilde silinmesi şaşkınlıkla karşılandı.

İmza kampanyasını görmek için tıklayın.

