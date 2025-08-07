Çarptığı kadının üzerinden geçmeye kalkan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu Lisa Jane Di Palma (61), 48 HC 033 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K. tarafından yaya geçidinde çarpıldı. Olay, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Di Palma, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün alkollü olduğu ve kazadan sonra yaralı kadının üzerinden geçmeye çalıştığı, vatandaşlar tarafından engellendiği belirtildi.

Kazanın Detayları

Sürücü Ş.K. , kazanın ardından gözaltına alındı.

, kazanın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında kardeşinin kimliğini vererek gerçek kimliğini gizlemeye çalıştı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralı Kadının Durumu ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan Lisa Jane Di Palma'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.



