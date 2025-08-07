BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), son dönemde gündeme gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza hemen iptal edilmiş, ardından yapılan çalışmalar sonucunda 9 sahte e-imza daha iptal edilmiştir. Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları güçlendirilmiş ve daha etkili tedbirler alınmıştır.

Sahte E-İmza Vakalarına Yönelik Adımlar

Sahte e-imza (NES - Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikayetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır. Ağustos 2024 tarihinden itibaren kapsamlı incelemeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmaya dönüştürülmüştür.

Vatandaşlara Bilgilendirme ve Farkındalık

Tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımlı mobil numaralarına , ESHS unvanını da içeren başlıkla SMS gönderilmiştir.

, ESHS unvanını da içeren başlıkla SMS gönderilmiştir. Vatandaşlar, kendileri adına üretilen güvenli elektronik imzaları E-Devlet Kapısı'nda yer alan 'Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama' hizmeti üzerinden sorgulayabilirler.

hizmeti üzerinden sorgulayabilirler. Sorgulama için: https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama

Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir.