CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde münhal bulunan çeşitli kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılacaktır.

Sınav, 28.10.2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik esas alınarak gerçekleştirilecektir. Başvurular, belirlenen tarihler arasında online olarak alınacak ve sınav, altı farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenecektir. Sınav ücretinin ödenmesi ve başvuru işlemleri yalnızca sistem üzerinden yapılacaktır.

A) Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Kadrolar

B) Sınav Yeri, Tarihi, Saati ve Süresi

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı, 29.11.2025 Cumartesi günü saat 10:00'da, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum, İstanbul (Anadolu yakası) ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak tek oturumda yapılacaktır. Adaylara; görevde yükselme sınavında 110 dakika, öğretmen ve sosyal çalışmacı ünvanına yönelik sınavda 90 dakika, diğer ünvanlar için ise 60 dakika süre verilecektir.

C) Başvuru Tarihleri

Başvurular, 25.08.2025 - 15.09.2025 tarihleri arasında http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15.09.2025 saat 23:59'dur.

D) Sınav Ücreti ve Başvuru Şekli

Adaylar, sınav ücreti olan 790 TL'yi başvuru sırasında kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaktır. Banka hesabına havale ve EFT kabul edilmeyecek; yalnızca banka kartı ve kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir. Başvuru ekranından işlem yapamayan adaylar, mesai saatleri içinde 0(312) 507 - 0898 -0975 numaralı telefonlardan Genel Müdürlüğe ulaşabilirler.



