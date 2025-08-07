Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni

Bu yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerine yapılan tercihlerde azalma yaşandı. 2024 yılında 2 bin 900 olan boş kontenjan sayısı, 4 bin 900'e yükseldi.

NTV'nin haberine göre; bu artış bazı uzmanlara göre, staj kazaları ile ilişkilendiriliyor. Özellikle veliler, staj sırasında yaşanan yaralanma ve ölüm olayları nedeniyle çocuklarını bu okullara göndermekte tereddüt ediyor.

Staj Kazalarının Etkisi ve Uzman Görüşleri

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Stajda öğrencilerimizin yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor olması velilerimizin geri adım attığının bir göstergesi olabilir." dedi. Kösegil ayrıca, meslek lisesi mantığının değil, işleyiş sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Burada bir güven ortamının oluşmasının sağlanması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

İş Güvenliği ve Denetim Eksikliği

İş güvenliği uzmanlarına göre, kanunda staj öğrencilerinin korunması yönünde herhangi bir eksiklik bulunmuyor. Ancak uygulama noktasında denetimsizlik söz konusu olabilir.

Öğrencilerin Çalışma Ortamları Görülmeli

İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, her 12 stajyer için bir usta öğretici verildiğini belirtti ve okulun iş yerini düzenli olarak ziyaret ederek öğrencinin çalışma ortamlarını kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Günay, "Okulun da iş yerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, öğrencinin çalıştığı ortamları kontrol edip, iş sağlığına uygun çalışıp çalışmadığını görmesi lazım. Yani kağıt üzerindeki uygulama yerine getirilse, risklerin belki yüzde 80'i 90'ı ortadan kalkmış olacak." dedi.