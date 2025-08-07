Trafikte Efsane! İzmirli Şoför 45 Yıldır Ceza Yemedi

İzmir'de 45 yıldır taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Özden, direksiyon başında geçirdiği uzun zaman boyunca hiç trafik cezası almadan mesleğine gösterdiği özen ve disiplinle çevresinden büyük takdir topluyor.

65 yaşındaki Özden, İzmir'de taksicilik mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor ve bu süreçte tek bir trafik cezası dahi almamış olmasıyla meslektaşlarından ayrılıyor. Trafik kurallarına gösterdiği titizlik ve mesleki disiplini sayesinde hem meslektaşlarının hem de müşterilerinin örnek aldığı bir isim haline gelen Özden, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ödüllendirildi.

Ödül ve Takdir

Oda Başkanı Erkan Özkan, Özden'i çalıştığı Altınordu Pazar Taksi Durağı'nda ziyaret ederek çiçek ve plaket takdim etti. Özkan, "Hüseyin ağabeyimiz sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir davranış sergilemiş. Bu şehirde 45 yıl boyunca ticari taksi kullanıp hiç ceza almamak, mesleğe duyulan saygının en güzel göstergesi. Böyle örnek isimleri kamuoyuna tanıtmak ve teşekkür etmek bizim sorumluluğumuzdur. Mesleğimizin saygınlığını artıran her bir arkadaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Disiplinli Çalışmanın Önemi

Hüseyin Özden ise sadece trafik kurallarına değil, kişisel bakım ve kılık kıyafetine de gerekli özeni gösterdiğini belirtti. Mesleğini bırakacağı güne kadar aynı özenle çalışmayı sürdüreceğini ifade eden Özden, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 45 yıldır taksicilik yapıyorum. Bu süre zarfında hiç trafik cezası yemedim."

"Sakal tıraşı olmadan asla araca binmedim."

"Genç meslektaşlarıma tavsiyem, araçlarınızın içi dışı daima temiz olsun."

"İnsanlara saygılı davranın."

"Yolcu indirip bindirirken dikkatli olun."

"Özellikle çocuklara karşı daha hassas olun."

"Zamanı geldiğinde bu mesleği bırakacağım ama disiplinli çalışmanın gururunu her zaman taşıyacağım."



