Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti. Görüşmede, eğitim ve bilim çalışanlarının mali ve özlük haklarının geliştirilmesi amacıyla 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşınan teklifler paylaşıldı. Ayrıca, kariyer basamakları sürecinin sağladığı haklardan mahrum kalan şube müdürleri, ilçe müdürleri, il müdür yardımcıları, müfettişler, araştırmacı ve uzmanlar başta olmak üzere eğitim yöneticilerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik teklifler ve gerekçeler aktarıldı.

Mazerete bağlı yer değişikliği talepleri yerine getirilemeyen öğretmenler için il emri uygulaması yerinde ve değerli bir adım olarak görülerek teşekkür edildi. İller arası yer değişikliği başvuruları ve kontenjan yetersizliği nedeniyle karşılanamayan öğretmenlerin yeni başvuru hakkı talepleri de iletildi.

Bakanlık tarafından yaklaşık 37 bin öğretmenin yararlanacağı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarına ilişkin duyuruya çıkılmasının oluşturduğu memnuniyet paylaşıldı. Son olarak, Milli Eğitim Akademisi'nin Kurumsal Rolü başlıklı rapor, Bakan Tekin'e takdim edildi.