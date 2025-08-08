Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede halk sağlığını tehdit eden çok miktarda gıda ürünü ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu belirtilen ürünlerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 09:16, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 09:17
Yazdır
Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Saray Mahallesi'ndeki bir firmaya denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Piyasa değeri 12 milyon lira

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan, halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünlerinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, 17 bin 330 kilogram peynir, 1700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, Tarım ve Orman Bakanlığının tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş çeşitli firmalara ait 14 bin 430 etiket, 1 kilogram gıda boyası ve toz antibiyotik ürünün imha edildiği bilgisi verildi.

2 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli tahkikat başlatıldığı belirtilerek, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber