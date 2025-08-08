Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Saray Mahallesi'ndeki bir firmaya denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Piyasa değeri 12 milyon lira

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan, halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünlerinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, 17 bin 330 kilogram peynir, 1700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, Tarım ve Orman Bakanlığının tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş çeşitli firmalara ait 14 bin 430 etiket, 1 kilogram gıda boyası ve toz antibiyotik ürünün imha edildiği bilgisi verildi.

2 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli tahkikat başlatıldığı belirtilerek, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.