Diyarbakır'da 3 Dükkan ve 22 Traktör Yangında Zarar Gördü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Fırat Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dükkanlara ve park halindeki traktörlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Etkileri