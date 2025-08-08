MEB duyurdu: LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldığını duyurdu. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları da bugün itibariyle başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 10:14, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 10:16
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.
LGS 2. nakil başvuruları başladı
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
Boş kalan kontenjanlar nakil komisyonlarınca doldurulacak
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.