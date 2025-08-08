GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
MEB duyurdu: LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldığını duyurdu. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları da bugün itibariyle başladı.

MEB duyurdu: LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.

LGS 2. nakil başvuruları başladı

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlar nakil komisyonlarınca doldurulacak

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

