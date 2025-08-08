İŞKUR aracılığıyla 7 ayda yaklaşık 904 bin kişi işe yerleşti

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR'un yılın ilk 7 ayındaki istihdam faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı.

İş arayan vatandaşların ve işverenlerin ihtiyaçlarını titizlikle incelemeye, istihdam olanaklarını artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti;

Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olması için işgücü piyasamızı dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükseltiyoruz.

Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 418 bin 493 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.