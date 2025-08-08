İsrail'in Gazze'yi işgal planına Ankara'dan ilk tepki

Soykırım savaşı yürüten İsrail'de kabine Gazze'yi topyekün işgal planını onayladı.

Tel Aviv yönetimi, yasal sorumluluktan kaçınmak için plana işgal demedi, bunun yerine "kontrol" ifadesini tercih etti.

İsrail'in bu adımına Ankara'dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz." denildi.

"İNSANI KRİZ DAHA DA DERİNLEŞECEK"

"Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu adımın bölgesel istikrarsızlığı artırdığına ve insani krizi daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze'de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.

Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."