Toplu Sözleşme Masasında Tutanak Tartışması

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Toplu Sözleşme Masasında Tutanak Tartışması

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ve yetkili sendikalar ile Kamu İşveren Heyeti arasında devam ediyor. Komisyon raporlarının müzakere edildiği dünkü oturumda taraflar arasında tutanak tartışması yaşandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 11:08, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 11:12
Yazdır
Toplu Sözleşme Masasında Tutanak Tartışması

6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme sürecinin dünkü oturumunda tutanak tartışması yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda hizmet kollarının tekliflerinin müzakerelerinde, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kamu işveren heyetine, üzerinde uzlaşılan kararların tutanak altına alınmasını ve karşılıklı paraf atılarak resmileştirilmesi istedi. Önceki toplu sözleşme süreçlerinde göz ardı edilen bu durumun sonrasında uyuşmazlıklara yol açtığını hatırlatan Yalçın, tutanakla kayıt altına alınan kararların şüpheye mahal vermeyeceğini söyledi.

28 Temmuz'da Toplu Sözleşme ilk oturumunda da bu konuya dikkat çeken Başkan Yalçın konuşmasında taleplerinin mantığını da anlattı.

"Yedi defa bu işi görüştük, test ettik. Onun için ilk başlangıçta da dedik ki toplu sözleşme süreci tutanaklı işlesin. Son olarak tartışmaya sebebiyet verilmesin diye. Çünkü burada şöyle durumlar yaşadık geçmişte. Burada görüştüğümüz ve veya cümlesi bile eksik yazıldığında anlam değişiyor. Virgül bile eksik olduğunda günün sonunda metinleri bağıtlamada sıkıntı yaşıyoruz. 'Ve öyle değildi böyleydi, benim notlarımda şöyle yazıyordu. Bir getirin bakalım seninki nasıldı' gibi hakikaten devlet ciddiyetine yakışmayan bir tuhaflık söz konusu. Aslında diğer konfederasyonlar da aynı konuya dikkat çektiler. Toplu sözleşmenin devlet ciddiyetine yakışması için tutanaklı yürümemiz gerekiyor."

Memur-Sen Başkanı Yalçın, tutanakla yürütülen sürecin geçmişte olduğu gibi tartışmalara da yol vermeyeceğini söyledi:

"Bu oturumda uzlaştığımız konunun, nasıl uzlaştıysak hangi maddeyi nasıl kaleme aldıysak karşılıklı paraflayarak bir tarafa koyalım. Yoksa bu daralmış zaman içerisinde masanın stresini yükseltecek. Sonuçta burada sıkıntıya sebebiyet veriyor. Kamuoyu bazen algılıyor bazen algılayamıyor. Nedir bu sorun diye sosyal maliyete dönüşüyor. Bu açıdan burada geçmişte yaşadığımız tartışmayı yaşamamak, kamunun saygınlığını da korumak adına tutanakla yürüme konusunda ısrarla bu başlangıçta gündemimizi kuralım istiyoruz. Ve tutanağa geçirerek bu süreci yürütelim."

Kamu işveren heyeti, Başkan Yalçın'ın ısrarcı talebi üzerine tüm hizmet kollarının tekliflerinin tamamını müzakere etmeden ve genel maliyet tablosunu görmeden karar veremeyeceklerini söyledi. Bu durum salonda itirazlara ve tepkilere neden oldu.

Toplu sözleşme sürecinde Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, Basın, Yayın ve İletişim ve Kültür Sanat Hizmet kollarının müzakereleri tamamlandı. Bugün Bayındırlık, İnşaat ve köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri ve Sağlık, Sosyal Hizmetleri kollarının müzakereleri yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber