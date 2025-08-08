Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor

Tüketiciler, 15 Ağustos'tan itibaren, semt pazarlarındaki alışverişlerde kredi kartını daha fazla tezgahta kullanma imkanına kavuşacak.

08 Ağustos 2025
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor

Pazar alışverişlerinde kredi kartıyla ödeme yapamamaları tüketicilerin mağdur olmalarına yol açarken pazarcı esnafının da satışlarının düşmesine neden olabiliyor.

Bu durumun ortadan kalkması için harekete geçen pazarcılar, artık POS cihazlarını daha yaygın şekilde kullanabilecek. Böylece tüketiciler alışverişlerinde daha çok sayıda tezgahta kredi kartını tercih edebilecek.

Yeni uygulama, 15 Ağustos'ta hayata geçirilecek ancak POS cihazlarının kullanılıp kullanılmaması pazarcı esnafının tercihine bırakılacak. Uygulamanın özellikle nakit para taşımayı tercih etmeyen tüketiciler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

"Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı olmayacak"

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, "pazarlarda artık nakit taşıma zorunluluğunun sona ereceğine ve 15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımının zorunlu olacağına" dair haberlere açıklık getirdi.

Karaca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, pazar yerlerinde POS cihazı bulunmamasının pazarcı esnafının müşteri kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Karaca, vatandaşların artık üzerlerinde nakit para taşımayı çok fazla tercih etmediklerine dikkati çekerek, "Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos'tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek, satışlarında kredi kartını daha fazla kullanabilecek." dedi.

Semt pazarlarında POS cihazı bulunmaması nedeniyle çok fazla müşterinin marketlerden alışveriş yapma eğilimi gösterdiğini bu durumun da pazarcı esnafı için ciddi bir kayıp oluşturduğunu vurgulayan Karaca, uygulamanın hayata geçmesiyle marketleri tercih eden vatandaşların tekrar pazar yerlerinde alışveriş yapmaya başlayacağını bildirdi.

Karaca, düzenlemenin hem tüketiciye hem de esnafa büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Burada kartla alışverişte fiyat farkı olur mu diye bir endişe oluşmasın. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı veya komisyon olmayacak." diye konuştu.

Enflasyon nedeniyle de tüketicilerin nakit taşımadığını ve kredi kartı kullanma eğiliminin artırdığını anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Pazarcı esnafımızın da bu konuda yoğun talebi vardı. Yeni uygulamayla esnafımız rekabet ortamında, çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayarak tüketicilerin daha rahat alışveriş yapmasını sağlayacak. Her şey esnafımızın ekonomik olarak daha güçlü olması ve vatandaşımızın daha rahat bir alışveriş yapabilmesi adına. Burada POS cihazının alınması konusunda herhangi bir zorunluluk olmayacak."

