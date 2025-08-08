Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, denetimler sonucu mevzuata aykırı hareket eden 21 özel okulun ruhsatını iptal etti. Sıkı takipler sürecek.

08 Ağustos 2025
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yürütülen denetimler sonucunda, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 okulun ruhsatı iptal edildi. Bakanlık, özel okullara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılıyor.

Denetimlerde Tespit Edilen Usulsüzlükler

  • Hayalet öğrenci uygulamaları
  • Devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi
  • Bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması
  • Okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması
  • Ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması
  • İzinsiz program kullanımı
  • Yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi

İdari İşlemler ve Ruhsat İptalleri

Bu tür usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlemler başlatıldı. Bazı inceleme ve soruşturmalar sonucunda ruhsat iptali kararı verildi. Daha önce usulsüzlükler nedeniyle 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti. Son denetimlerle birlikte 9 okulun daha çalışma izni iptal edildi. Böylece mayıs ayından bu yana toplam 21 okulun ruhsatı iptal edilmiş oldu.

Sıkı Takip Devam Edecek

Fahiş fiyatla mücadele, ders kitaplarının kullanımı, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi konuların yanı sıra; kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan kurumlara yönelik sıkı takipler devam edecek.


