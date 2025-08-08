Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyeti göstermeleri istendi.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

